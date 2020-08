Klage der Kohl-Witwe gegen Heribert Schwan vor dem BGH

Karlsruhe Der Ghostwriter Schwan genoss das Vertrauen von Altkanzler Kohl. Dann kam es zum Bruch. Über die Folgen wird bis heute gestritten.

Der erbitterte Streit um das Vermächtnis von Helmut Kohl beschäftigt seit Jahren Gerichte - nun treffen die Anwälte von Maike Kohl-Richter und Heribert Schwan am Bundesgerichtshof (BGH) aufeinander. Die Karlsruher Richter verhandeln am Donnerstag über eine Auskunftsklage der Kohl-Witwe. Sie will von dessen früherem Ghostwriter wissen, ob er von den langen Gesprächen mit dem Altkanzler noch Mitschnitts-Kopien hat. (Az. III ZR 136/18)