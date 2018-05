später lesen Klage gegen Behindertenwerkstätten: erster Prozess in Trier FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Für den Rechtsstreit zwischen Rheinland-Pfalz und seinen 36 Behindertenwerkstätten gibt es jetzt einen ersten Prozesstermin. Eine mündliche Verhandlung am 29. Mai am Sozialgericht Trier bildet den Auftakt für insgesamt fünf Prozesse, wie die Gerichte in Trier und Mainz mitteilten. Dabei soll geklärt werden, inwieweit der Anspruch des Landes rechtmäßig ist, den wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen auch ohne konkreten Anlass zu überprüfen. dpa