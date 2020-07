Klage gegen Listeneintrag nach Sexnachrichten scheitert

Auf einem Tisch in eine Gerichtssaal liegt ein Richterhammer aus Holz, darunter eine Richterrobe. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Koblenz/Neustadt/Weinstraße Ein Lehrer, der wegen WhatsApp-Nachrichten an Schülerinnen mit intimen und sexuellen Inhalten seinen Job verloren hat, kann sich nicht gegen einen Eintrag auf einer Negativliste wehren. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz wies seine Klage gegen seinen Eintrag in der internen Datenbank „Beschäftigungshindernisse“ der Schulverwaltung nach Mitteilung vom Mittwoch ab.



Das hatte zuvor auch schon das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße getan.

Der Kläger war den Angaben zufolge auf eigenen Antrag aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden, das Disziplinarverfahren gegen ihn wurde eingestellt. Sein Name landete in der behördlichen Datenbank mit dem Tenor, er habe den Schulfrieden gestört und sei für den Schuldienst nicht geeignet. Diese Liste soll Personalverantwortliche bei späteren Bewerbungen von Betroffenen informieren.