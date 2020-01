Klage gegen U-Ausschuss zu Missbrauchsverdacht gescheitert

Saarbrücken Ein Mediziner hat sich an oberster Stelle über die inhaltliche Erweiterung eines U-Ausschusses zu Missbrauchs-Verdachtsfällen an der Uniklinik Homburg beschwert. Ohne Erfolg. Von den Richtern gibt es trotzdem einen wichtigen Fingerzeig für den Ausschuss.

Der Untersuchungsausschuss des saarländischen Landtags zum Umgang mit Verdachtsfällen von Kindesmissbrauch am Uniklinikum in Homburg kann seine Arbeit fortsetzen. Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes wies am Dienstag eine Beschwerde eines früheren Klinikleiters gegen die Erweiterung des Auftrags des U-Ausschusses als „unbegründet“ ab, wie eine Sprecherin des Verfassungsgerichtshofs mitteilte. Der Landtag müsse aber das Grundrecht auf den Schutz persönlicher Daten sicherstellen, gaben die Richter mit auf den Weg. Der Ausschuss kommt an diesem Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung im Saar-Landtag zusammen.