Klagen gegen die Bundesrepublik: OVG-Urteile am Dienstag

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster entscheidet heute über zwei brisante Berufungsverfahren. Im ersten Fall klagt ein Somalier gegen die Bundesregierung. Sein Vater sei 2012 in seiner Heimat bei einem US-Drohnenangriff getötet worden, der nur unter der Beteiligung der US-Militärbasis im pfälzischen Ramstein möglich gewesen sei - also deutschem Boden. dpa