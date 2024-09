Auszeichnung Klaus Jensen Stiftung verleiht Versöhnungspreis 2024

Der Versöhnungspreis der Klaus Jensen Stiftung geht dieses Jahr an die Deutsch-Palästinenserin Jouanna Hassoun und den Deutsch-Israeli Shai Hoffmann für ihr zivilgesellschaftliches Engagement. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Krieges in Gaza bieten sie bundesweit Diskussionsrunden an Schulen mit Schülerinnen und Schülern über den Nahostkonflikt an.