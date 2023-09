Kirchenfrust oder Kirchenlust? Bekannter Klausener Dominikaner Pater Albert schließt eigenen Austritt nicht aus

Klausen · Der Klausener Pater Albert ist für seine klaren Worte bekannt. In einem aktuellen Interview sorgt der 52-jährige Geistliche jetzt für Schlagzeilen, weil er sogar den eigenen Kirchenaustritt nicht ausschließen will. Was sind seine Beweggründe?

15.09.2023, 10:29 Uhr

Fühlen sich sichtlich wohl: Pater Albert und sein Kater Don Camillo vor der Wallfahrtskirche im Eifelort Klausen. Foto: Franz Peter Wasser

Dominikanerpater Albert Seul zählt zu den bekanntesten und wohl auch beliebtesten katholischen Geistlichen in der Region Trier. Auch weil der Klausener Wallfahrtsleiter Klartext redet, wo sich viele seiner Priesterkollegen hinter kunstvoll aufgetürmten Worthülsen verstecken. Das hat sich mittlerweile sogar bis in die Schweiz herumgesprochen. Der private Fernsehsender Tele D lud Pater Albert unlängst zu einem halbstündigen Interview ins Studio nach Diessenhofen unweit des Bodensees ein.