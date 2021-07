Kleider an See entdeckt: Frau ist wohlauf, nicht ertrunken

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bobenheim-Roxheim Die Suche nach einer mutmaßlich vermissten Frau am Silbersee von Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) hat ein gutes Ende gefunden. Wie die Polizei mitteilte, trafen Polizisten die 53 Jahre alte Frau am Dienstag wohlbehalten an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Am Tag zuvor hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil er Kleidungstücke und einen Rucksack am Ufer des Badegewässers entdeckt hatte.

Weil die Gegenstände am Abend noch immer an gleicher Stelle lagen, suchten Einsatzkräfte der Feuerwehr den See ab, allerdings erfolglos. Am Dienstag waren Taucher an einer weiteren Suche beteiligt. Die im Laufe des Dienstags aufgespürte Frau lebt den Angaben zufolge in der Nähe des Sees. Sie habe das Gewässer wegen eines Wolkenbruchs verlassen und Kleider sowie Rucksack liegen lassen. „Ein Unglücksfall oder eine Notsituation lagen somit zu keinem Zeitpunkt vor“, hieß es.