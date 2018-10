später lesen Kleinbus rast auf A3 in zwei Streifenwagen: acht Verletzte FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen auf der Autobahn 3 sind am frühen Mittwochmorgen zwischen Neustadt/Wied und dem Autobahnkreuz Bad Honnef acht Menschen verletzt worden. Drei davon kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilte. dpa