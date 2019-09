Trier/Daun/Wittlich Stationen schließen, Betreiber schreiben rote Zahlen, es fehlt Geld für Investitionen: Viele Häuser stecken in der Krise. Der Chef der Krankenhausgesellschaft erwartet Veränderungen.

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft rechnet fest damit, dass es in Rheinland-Pfalz künftig weniger kleine Kliniken gibt, die Patienten versorgen. Im Interview mit unserer Zeitung sagt der Wittlicher Gerald Gaß, die Krankenhauslandschaft werde in zehn Jahren anders aussehen als heute. „An der einen oder anderen Stelle wird es kleinere Krankenhäuser, so wie sie heute existieren, nicht mehr geben“, erwartet Gaß. Er gehe davon aus, dass einige kleine Kliniken in ambulante Behandlungszentren umgewandelt würden. Wichtig sei, dass sich Verantwortliche vor Ort und im Land anschauen, „wie die aktuelle Versorgungslage ist und wie ein Gesamtkonzept aussehen kann“.

Im Land häufen sich seit Jahren die Krisen kleiner Kliniken: Experten rechnen vor, dass in Rheinland-Pfalz in den vergangenen zehn Jahren 19 Geburtsstationen geschlossen haben. Das Krankenhaus in Neuerburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) wurde 2014 in ein Gesundheitszentrum umgewandelt. In Traben-Trarbach entstand ein lokales Gesundheitszentrum, nachdem die Betten des alten Krankenhauses nach Zell verlagert worden waren. In Zell ging der Betreiber ViaSalus in diesem Jahr in die Insolvenz, 26 Mitarbeiter vom Klinikum Mittelmosel mussten gehen. In Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) stand das Krankenhaus wegen Millionen-Verlusten auf der Kippe.