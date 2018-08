später lesen „Kleiner Prinz“ ins Klingonische übersetzt FOTO: Verlag in Farbe und bunt FOTO: Verlag in Farbe und bunt Teilen

Den Kinderbuch-Klassiker „Der kleine Prinz“ gibt es demnächst auch auf „Außerirdisch“: Star-Trek-Sprachexperte Lieven L. Litaer hat die weltberühmte Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry jetzt ins Klingonische („ta'puq mach“) übersetzt: „Ich bin dabei so genau wie möglich am Originaltext geblieben“, sagte der 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. dpa