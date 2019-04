später lesen Kleinerer Brand im bischöflichen Generalvikariat in Trier Teilen

Bei einem kleineren Brand im bischöflichen Generalvikariat in Trier ist am Montagabend ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. dpa