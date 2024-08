Flugzeugabsturz Kleinflugzeug abgestürzt - Zwei Insassen leicht verletzt

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs bei Rüdesheim am Rhein sind am Samstag zwei Männer leicht verletzt worden. „Wie durch ein Wunder wurden die Insassen nicht schwerer verletzt“, sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann. Die Maschine sei bei einem Manöver kurz hinter dem Segelflugplatz in den Wald gestürzt, hieß es in einer Mitteilung. Die Höhe, aus der das Flugzeug abstürzte, sei Teil der Ermittlungen.