Kleinflugzeug bei Montabaur abgestürzt: Ein Mensch tot

Montabaur Nahe Montabaur ist am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben ein Mensch beim Absturz eines Kleinflugzeugs ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die näheren Umstände waren zunächst unklar.

Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauerten noch an, hieß es in einer Mitteilung. Demnach ereignete sich der Absturz im Bereich des Segelflugplatzes in Montabaur im Westerwaldkreis.