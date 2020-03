Kleinflugzeug nach Start in Mainz abgestürzt: Wwei Verletzte

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild.

Mainz Kurz nach dem Start von einem Flugplatz in Mainz ist ein Kleinflugzeug mit zwei Insassen abgestürzt. Die beiden Männer an Bord im Alter von 54 und 28 Jahren seien dabei am Dienstag leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Mainz.



