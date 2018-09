später lesen Kleinkind allein im Auto gelassen: Passanten rufen Polizei FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Bewegungslos und allein saß ein Kleinkind am Samstagabend in seinem Kindersitz im abgesperrten Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Saarbrücken. Besorgte Passanten wurden auf das Kind aufmerksam und alarmierten die Polizei, wie ein Sprecher am Sonntag berichtete. dpa