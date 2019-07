Kleinkind stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

Ludwigshafen Ein kleiner Junge ist in Ludwigshafen aus einem Fenster gestürzt und neun Meter in die Tiefe gefallen. Beim Aufprall auf dem Gehweg wurde der Dreijährige schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

