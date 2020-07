Kleinkind von Hund gebissen: Lebensgefährlich verletzt

Ein Notarztwagen steht an einem Unfallort. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Weiskirchen Ein kleines Kind ist im Saarland von einem Hund ins Gesicht und den Kopf gebissen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das dreijährige Mädchen sei ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Wadern am Mittwoch mit.

