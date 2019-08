Kleinkind zwingt Busfahrer zu Vollbremsung: Zwei Verletzte

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Nicolas Armer/Archivbild.

Mainz Ein plötzlich über eine Straße radelndes Kleinkind hat in Mainz einen Busfahrer zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei stürzten in dem Stadtbus am Donnerstag zwei Fahrgäste und erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

