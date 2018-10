später lesen Kleinkinder und Erzieher nach Brand in Kita im Krankenhaus FOTO: Felix Hörhager FOTO: Felix Hörhager Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Brand in einer Kindertagesstätte in Zweibrücken sind fünf Kleinkinder und zwei Erzieher in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war am Dienstagmittag an einem Spielzelt in einem Gruppenraum ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. dpa