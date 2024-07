Kommunalparlamente Kleinstpartei Volt wächst in Rheinland-Pfalz

Bei den Kommunalwahlen gelang am selben Tag in Mainz der Einzug ins Stadtparlament mit 3 Sitzen (5,2 Prozent Stimmenanteil). Im Landkreis Mainz-Bingen kommt Volt auf 2 Abgeordnete (3,2 Prozent Stimmenanteil). In der kreisfreien Stadt Landau (0,9 Prozent) sowie in den Landkreisen Rhein-Hunsrück (0,9 Prozent) und Altenkirchen (0,6 Prozent) reichten die Stimmenanteile allerdings nicht für einen Sitz. In den übrigen 19 Landkreisen und kreisfreien Städten war Volt nicht angetreten. Damit kam die Partei landesweit auf einen Stimmenanteil von 0,5 Prozent.