Kleinwagen-Fahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Sattelzug

Mörstadt/Worms Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Mörstadt ist am Samstag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie befuhr mit ihrem Kleinwagen die Landesstraße 425 nahe Worms, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Eine weitere Frau, die mit ihrem Auto ebenfalls die L425 in Richtung Mörstadt nahm, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die Unfallstelle. Sowohl sie als auch der Fahrer des Sattelzugs standen unter Schock. Sie blieben aber unverletzt, wie die Polizei in Worms mitteilte.