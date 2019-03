später lesen Kleinwagen landet bei Unfall in Geschäftsschaufenster Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Verkehrsunfall in Daaden (Landkreis Altenkirchen) hat ein Auto einen anderen Wagen gegen das Schaufenster eines Geschäfts geschoben. Drei Menschen wurden bei dem Zusammenstoß am Freitag verletzt, wie die Polizei am Samstag in Betzdorf mitteilte. dpa