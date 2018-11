später lesen Kletteraktion von Aktivisten ruft Polizei auf den Plan FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Mit einer Protestaktion haben Atom-Gegner am Freitag für einen Polizeieinsatz in Koblenz gesorgt. Sie klettern mehrere Meter an Straßenlaternen hoch und spannten ein Banner mit der Aufschrift „Urantransporte stoppen“ quer über eine Straße. dpa