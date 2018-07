später lesen Kletterer bei Absturz im Morgenbachtal leicht verletzt FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Ein Kletterer ist im Morgenbachtal unweit des Rheins von einem Felsen abgestürzt. Der 39-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Bingen am Montag mitteilte. dpa