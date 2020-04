Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ treffen sich online

„Fridays for Future“ ist auf dem Schild mehrerer Schüler zu lesen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa/Archivbild

Saarbrücken Statt großer Demo große Schalte: Im Saarland kommen die jungen Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ am (morgigen) Freitag (12.00 Uhr) online zu einem zehnstündigen Livestream im Internet zusammen.

Unter dem Slogan „Livestream for Future“ gibt es Vorträge, Diskussionsrunden und eine Filmvorführung rund um das Thema Klimaschutz, teilte die Bewegung „Fridays for Future“ im Saarland mit. Wegen der Corona-Pandemie gebe es keine Demonstration. „Bleibt daheim! Schalte ein!“, heißt es stattdessen in einem Aufruf.