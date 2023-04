Die wichtigsten Antworten Klimabonus und günstige Kredite: So soll Hausbesitzern der Heizungstausch schmackhaft gemacht werden

Mit finanziellen Anreizen will die Bundesregierung den Austausch alter Heizungen schmackhaft machen. Ab nächstem Jahr dürfen nur noch in Ausnahmefällen neue Öl- und Gasheizungen eingebaut werden. Jede neue Heizung muss mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie nutzen. Am Mittwoch stellten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) den entsprechenden Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz vor.