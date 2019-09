Klimakrise: Papst segnet Baum für Aufforstung im Westerwald

Der 18-jährige Florian Havranek steht mit einer Elsbeere an einem unbekannten Ort in Rom (Italien). Foto: Hans Hendrick Snoei.

Streithausen/Rom Viele Fichten sind im Westerwald der Klimakrise zum Opfer gefallen - nun hilft symbolisch auch der Papst bei der Wiederaufforstung. Der 18-jährige „Klimabotschafter“ Florian Havranek trifft nach eigenen Worten an diesem Mittwoch (11.9.) mit seinen Eltern den Pontifex im Vatikan.

Dieser wolle ein Bäumchen, eine rund zwei Meter hohe Elsbeere, segnen, die am 29. September bei der Abtei Marienstatt in Streithausen im Westerwald gepflanzt werde. Das sei der Startschuss für eine Aufforstung zweier Flächen. Laut dem Zisterzienserkloster wird der Papst wohl nach seiner üblichen Generalaudienz an diesem Mittwoch mit Havranek ins Gespräch kommen.