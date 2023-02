Klimaneutrales Heizen : Heizen mit Infrarot: Weltneuheit in Trier

In der Halle von Die Kanter & Schlosser in Trier sieht man die Heizstrahler der Firma Kübler an der Decke hängen. Darunter erfolgt die Produktion wie gewohnt. Foto: Kübler

Trier Das neue Heizsystem Futura verspricht Wärme von allen Seiten. Erstmalig in Deutschland nimmt die Kanter und Schlosser Metall-Gesellschaft in Trier die Heizung in Betrieb. Was es damit auf sich hat.