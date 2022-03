Neue Serie „Grünes Bauen“! : Zwickmühle Klimaschutz: Riesiger Sanierungsstau bei Altbauten - Doch Handwerker und Rohstoffe fehlen

Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Trier Millionen Häuser in Deutschland müssen dringend energetisch saniert werden. Was Mieter und Vermieter beachten sollten, worauf zu achten ist, lesen Sie in unserer neuen Serie. Zum Auftakt: So ist der Stand der Dinge.