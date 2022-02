Klimaschutz ist Schwerpunkt im Wahlprogramm der Saar-Grünen

Saarbrücken Ausbau der erneuerbaren Energien, Stärkung des ÖPNV, mehr sichere Radwege, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit: Die Grünen an der Saar haben sich für die Landtagswahl eine Reihe von Zielen gesteckt. Das ist aber noch nicht alles.

Die sozial-ökologische Wende der Wirtschaft wird nach Ansicht der Saar-Grünen die Hauptaufgabe der nächsten Landesregierung. Sie werde entscheiden, „ob wir Arbeitsplätze sichern und Wohlstand an der Saar erhalten können“, sagte die Spitzenkandidatin Lisa Becker am Montag in Saarbrücken. Mit den Kandidatinnen Kiymet Göktas und Anne Lahoda stellte sie zentrale Punkte des Programms für die Landtagswahl am 27. März vor. Am Sonntag (13. Februar) soll es beim Landesparteitag in Dillingen beschlossen werden.