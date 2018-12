später lesen Klimaschutz und Fledermäuse: Grüne starten Landesparteitag FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Mit einem Appell für entschlossenes Handeln im Klimaschutz stimmen sich die Grünen in Rheinland-Pfalz auf die Kommunal- und Europawahlen im Mai 2019 ein. „Wir vernichten unsere Lebensgrundlagen in atemberaubendem Tempo“, sagte die Landesvorsitzende Jutta Paulus zum Auftakt eines Parteitags am Samstag in Bingen. dpa