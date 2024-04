Interview mit Prof. Peter Heck Klimaschutz: „Man kann nicht verordnen, Veggie-Burger zu essen“

Heck Man sollte sich mehr Zeit lassen, das technisch und ökonomisch richtig gut zu machen. Zwischenzeitlich könnte man in Kooperation mit Ländern in Afrika oder auf anderen Kontinenten CO 2 kompensieren, so wie ich das mit der Begrünung der Wüste, mit Energieparks und Wasserstoff-Fabriken in Mauretanien plane. Der Atmosphäre ist es völlig egal, wo CO 2 gespart oder aus der Atmosphäre entnommen wird. Hauptsache, es passiert. Hinzu kommt, dass die letzten Klimaschutzschritte natürlich technisch aufwendiger und auch die teuersten sind. Da ist auch die Frage: Wo bekommt man für einen Euro mehr Klimaschutz, mehr Menschen Schutz und mehr Naturschutz? Der Vorteil wäre auch, dass man so in Afrika akzeptable Lebensbedingungen schaffen kann, sodass die Leute ihr Land unserem vorziehen.