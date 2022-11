Regierung : Klimaschutz vor Ort: Rheinland-Pfalz macht mehr Tempo

Mainz Die Landesregierung beschließt ein doppeltes Programm gegen die globale Erwärmung. Projekte in Kommunen werden mit insgesamt 250 Millionen Euro gefördert. Für gezielte Beratung können sie einem Klimapakt beitreten.

Solaranlagen auf dem Balkon, Begrünung von Dächern oder Stellplätze für Fahrräder - rund 50 solcher Maßnahmen für mehr Klimaschutz oder zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise können die Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einem neuen Förderprogramm des Landes auf den Weg bringen. „Heute starten wir eine kommunale Klimaoffensive“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Das Programm umfasst 250 Millionen Euro für ein Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) sowie Beratung und Vernetzung in einem Kommunalen Klimapakt (KKP).