Klimaschutzbündnis Saar präsentiert Forderungen

Das neu gegründete Klimaschutzbündnis Saar will seine Forderungen präsentieren. Heute stellen sich einige Mitglieder Fragen der Landespressekonferenz. Zu dem Bündnis gehören bislang unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Naturschutzbund (NABU), das Netzwerk saarländischer Bürgerenergiegenossenschaften, der Bundesverband Windenergie/Regionalverband Saar, die Bewegungen „Fridays for Future“ und „Parents for Future“, die Energiewende Saar und das Netzwerk Entwicklungspolitik Saar. dpa