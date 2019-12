Umwelt : Klimawandel: 2019 war erneut ein Jahr der Wetterextreme

Trier 2019 fiel es so schwer wie noch nie, den Klimawandel zu ignorieren. Nicht nur, weil die Jugend so lautstark um ihre Zukunft kämpft.

Der 25. Juli 2019 geht als bisher heißester Tag in die deutschen Geschichtsbücher ein. Am Trier-Petrisberg wurden erstmals über 40 Grad Celsius gemessen, genauer: 40,6. Der alte Rekord von 2003 lag bei 39 Grad. Absoluter Spitzenreiter in Deutschland war die DWD-Klimastation in Lingen (Niedersachsen), die 42,6 Grad Celsius verzeichnete.

Heiße Tage mit über 30 Grad gibt es nun 170 Prozent mehr als im Jahr 1951, die Zahl der Eistage (unter 0 Grad) hingegen hat um 40 Prozent abgenommen. Zwar hat es 2019 in der Region keine so zerstörerischen Starkregen gegeben wie im Vorjahr, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft wieder so viel Wasser in so kurzer zeit vom Himmel fällt, gestiegen: Die Zahl der Tage mit Starkregen hat seit 1951 um sieben Prozent zugenommen. Als gute Nachricht dürften die meisten verbuchen, dass auch die Sonne länger scheint (Sonnenscheindauer: plus sechs Prozent seit 1951, seit 1981 sogar plus 17 Prozent). Die Vegetationsperiode dauert nun locker drei Wochen länger als früher.