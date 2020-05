Kostenpflichtiger Inhalt: Raupenplage : Mit Gift, Würmern und dem Sauger: Region bekämpft Eichenprozessionsspinner

Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Der Sommer naht und somit auch der Eichenprozessionsspinner. Eine Strategie zur Bekämpfung des Schädlings fehlt dem Land jedoch. Jede Kommune entwickelt ihre eigene.

Die einen rücken dem haarigen Feind mit Gift zu Leibe, andere mit Fadenwürmern, mit Meisen, Fallen, Sprühkleber oder riesigen Staubsaugern. Deutschland hat den Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner aufgenommen – und auch in der Region kommen aktuell alle nur denkbaren Methoden zum Einsatz, um zu verhindern, dass es 2020 zur befürchteten Raupenplage kommt.

Denn die Bedingungen für den gefährlichen Nachwuchs des an sich harmlosen Schmetterlings sind derzeit hervorragend: Hohe Apriltemperaturen ließen die Larven schnell schlüpfen. Zum akuten Gesundheitsrisiko werden die Tiere jetzt, ab Mai, wenn sie ihre Gifthaare entwickeln – bis zu 600 000 Härchen pro Raupe. Beim Menschen und auch bei Tieren können diese heftige al­lergische Reaktionen hervorrufen, die von Juckreiz und Entzündungen bis hin zu Husten, Atemnot, Fieber oder einem allergischen Schock führen können. Da die Haare auch mit dem Wind verteilt werden, bedarf es dafür gar keinen direkten Kontakts mit den Raupen.

Vor ein paar Jahren noch waren die Raupen in der Region Trier Unbekannte. Dann wurden die ersten Nester in den warmen Flusstälern gemeldet. Und inzwischen findet man sie selbst in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück. Ursache dürfte der Klimawandel sein. „Eine starke Vermehrung wird in jedem Fall mit den steigenden Temperaturen in Verbindung gebracht“, erklärt Astrid Kleber vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen. Auch andere Schädlinge, darunter wärmeliebende Zecken- und exotische Mückenarten, die gefährliche Krankheiten übertragen, breiten sich infolge der globalen Erwärmung in Rheinland-Pfalz aus.

2019 wurden durch die Raupen in der Region vor allem Kinder verletzt. Mal kamen sie mit Pusteln und einem entzündeten Ausschlag davon – so wie Vorschulkinder, denen im Dinopark an der Teufelsschlucht Haare entgegenwehten. Doch nicht immer endete es so glimpflich. Ein Vierjähriger aus Salmtal verletzte sich beim Spiel mit den Raupen so schwer, dass er ins Krankenhaus musste und wochenlang unter starken Schmerzen litt.

