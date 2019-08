Trier Massen von Käfern machen sich über geschwächte Fichten her, während Laubbäume verdursten. Der Zustand des Waldes beunruhigt die Fachwelt sehr.

Landwirte klagen über eine enttäuschende Getreideernte, Winzer über Beeren, die von der Sonne verbrannt wurden. Besonders dramatisch ist die Lage aber in den Wäldern der Region – in den etwas kühleren Höhenlagen ebenso wie in den warmen Flusstälern.

Ulrich Dohle, Vorsitzender des Bunds Deutscher Forstleute, spricht von einem drohenden Kollaps der deutschen Wälder, Horst Womelsdorf, Leiter des Forstamts Daun, vom klimawandelbedingten „Waldsterben 2.0“, und auch Helmut Lieser, Chef des Saarburger Forstamts, der bereits seit 1984 Förster ist, hat den Wald noch nie in schlechterem Zustand gesehen. Angesichts der schwierigen Lage will Bundesforstministerin Julia Klöckner für September einen nationalen Waldgipfel einberufen. Die Berichte über einen schlechten Zustand des Forstes seien alles andere als Panikmache, sagte Klöckner am Freitag. Teile würden „massiv absterben“. Denn betroffen sind diesmal nicht einzelne, sondern sämtliche Baumarten. Der gesamte Wald sei nach dem verheerenden Dürrejahr 2018 und der Hitzewelle der vergangenen Wochen „in seiner Vitalität stark geschwächt“, erklärt Lieser. Schädlinge – allen voran die vielen Borkenkäferarten – haben da leichtes Spiel.

„Wir haben aktuell keine geordneten, geplanten Arbeitsabläufe mehr“, sagt Lieser. Gebot der Stunde sei es, festzustellen, welche Bäume bereits vom Borkenkäfer befallen wurden – mit geschultem Auge ist dies zu erkennen an einer leichten Veränderung der Kronenfarbe, an einem Nadelteppich auf dem Waldboden oder an Bohrmehl, das in Spinnenweben hängenbleibt. Dann heißt es handeln. Im Wald bleiben darf befallenes Holz jedenfalls nicht. „Am besten würde man es direkt zum Sägen fahren, aber die Sägewerke ersticken in Holz“, sagt Lieser. Daher legen die Forstämter der Region für die vielen zu fällenden Fichten große Zwischenlager an, die möglichst weit von den nächsten Nadelwaldbeständen entfernt sind – im Idealfall mindestens einen halben Kilometer. „Dann fliegen sich die Käfer tot“, sagt der Fachmann. In Einzelfällen müsse in den Holzlagern auch Insektizid gespritzt werden, um ein weiteres Ausbreiten der Borkenkäfer zu verhindern.