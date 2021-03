Klimawandel verschärft Hochwassergefahr an Rhein und Mosel

Mainz Bei steigenden Temperaturen werden mehr Niederschläge im Winter erwartet - ausgerechnet dann, wenn die Flüsse ohnehin mehr Wasser führen. Die Leitlinien für die Hochwasservorsorge sollen jetzt neu daran angepasst werden.

Mit dem Klimawandel geht in Rheinland-Pfalz eine wachsende Hochwassergefahr am Rhein und seinen Nebenflüssen einher. Daher sollen die Leitlinien für die Hochwasservorsorge nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums vom Mittwoch an die veränderten Risiken angepasst werden. „Die Hochwassergefahr bleibt gerade bei anhaltendem Klimawandel brisant“, teilte das Ministerium zu einer Online-Expertenkonferenz mit. Dies habe zuletzt das Hochwasser an Rhein und Mosel im Januar und Februar gezeigt.

Bei einem Vergleich der 30-Jahres-Zeiträume von 1952 bis 1981 und von 1988 bis 2017 zeigte die Ahr mit 16 Prozent den höchsten Anstieg der mittleren Pegelstände, wie Enno Nilson von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz mitteilte. An der Nahe waren es 11 Prozent, an der Mosel 9 und in Andernach am Rhein 8 Prozent. Bei einem weiteren Anstieg der Temperaturen sei im Winter mit zunehmenden Niederschlägen zu rechnen, während es im Sommer weniger Änderungen gebe, sagte Nilson. Da die Messwerte im Winter an den meisten Pegeln ohnehin am höchsten seien, werde die Hochwassergefahr weiter zunehmen.