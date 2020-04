Klinik in Saarburg: Aufnahmestopp könnte bald enden

Saarburg Der Aufnahmestopp in der Chirugie des Kreiskrankenhauses Saarburg wegen Corona-Fällen bei Mitarbeitern könnte in der kommenden Woche aufgehoben werden. Das hänge von dem Ergebnis eines weiteren Test auf den Erreger Sars-CoV-2 Ende dieser Woche ab, sagte der Verwaltungsdirektor des Krankenhauses, Matthias Gehlen, am Mittwoch.



Die Versorgung der Patienten, die schon vor dem Aufnahmestopp im Haus waren, sei weiterhin gewährleistet. Für neue Fälle gebe es eine Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern in Trier.