Saarlouis Klinik-Patient löst Polizeieinsatz aus

Der 55-Jährige hatte laut Polizei in seinem Patientenzimmer über mehrere Minuten die medizinische Sauerstoffleitung geöffnet und so das Zimmer mit Sauerstoff gefüllt. Das Gas wollte er mit einem Feuerzeug anzünden. Die Einsatzkräfte konnten den Mann in seinem Zimmer überwältigen. Zuvor hatte die Polizei die betroffene Station der Klinik abgesichert. In den Einsatz eingebunden waren Spezialeinheiten und eine Verhandlungsgruppe. Die Ermittlungen dauern an.