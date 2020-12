Trier/Luxemburg : Corona: Kliniken befürchten mehr Patienten rund um Weihnachten

Klinikärzte sehen die steigende Zahl von Corona-Infektionen in Altenheimen der Region mit großer Sorge. Foto: dpa/Oliver Berg

Trier/Luxemburg In der Region sind am Wochenende fünf Altenheim-Bewohner am Virus gestorben. Chef von Trierer Covid-19-Station warnt vor kritischer Lage. Luxemburg erwägt erneuten Lockdown.

Weil immer mehr Menschen in Pflegeheimen am Coronavirus erkranken, erwarten Ärzte in der Region rund um Weihnachten eine steigende Zahl an Covid-19-Patienten in den Kliniken. Das sagte Torsten Engler, Chef der gemeinschaftlichen Corona-Station vom Mutterhaus und Brüderkrankenhaus in Trier, im Interview mit unserer Zeitung.

Er warnt: „Wenn der harte Lockdown nicht die erhoffte Wirkung haben wird und die Zahlen weiter steigen, dann werden wir irgendwann in eine Situation kommen, wo es hoch kritisch wird.“

EXTRA EU schottet sich gegen Großbritannien ab (dpa) Mit Flugverboten und Grenzschließungen rüstet sich Europa gegen eine in Großbritannien entdeckte, hoch ansteckende Variante des Coronavirus. Die meisten EU-Länder wollten die Reisemöglichkeiten aus und nach Großbritannien sowie Südafrika einschränken. Die Bundesregierung teilte mit, sie stehe dazu in Gesprächen mit den europäischen Partnern. Die Virus-Mutation ist nach britischen Behördenangaben bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus. Für die Region ordneten die Behörden einen Shutdown mit Ausgangs- und Reisesperren an. . Premierminister Boris Johnson betonte, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Engler schloss im Extremfall eine sogenannte Triage nicht aus, bei der ein Krankenhaus entscheiden muss, welcher Patient noch behandelt werden kann und welcher nicht. Noch sei die Lage aber nicht so hochkritisch, sagt Mediziner Engler.

Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hält ein Szenario für unwahrscheinlich, bei dem es in Rheinland-Pfalz an Beatmungsplätzen für Patienten fehlen werde. Immer häufiger verlegten Kliniken im Land aber Operationen, die aufschiebbar seien – beispielsweise das Einsetzen einer künstlichen Hüfte oder Herzklappe. Auf Intensivstationen liegen derzeit allein in Rheinland-Pfalz 206 Patienten mit Covid 19. Deutschlandweit sind es 5000. Gaß geht davon aus, dass die Zahl in den kommenden Wochen auf 6000 und mehr Corona-Intensivpatienten hochschnellen könnte.

Denkbar sei es daher, Erkrankte aus Hotspot-Regionen mit völlig überlasteten Kliniken wie Ludwigshafen nach Trier oder gar in andere Bundesländer zu verlegen. Das Saarburger Krankenhaus musste in der vergangenen Woche wegen vieler Corona-Fälle einen Aufnahmestopp auf der Intensivstation verhängen, weshalb Patienten nach Trier transportiert wurden, so Gaß.

Besonders steigende Erkrankungen in Altenheimen bereiten dem Wittlicher Sorge. In der Region Trier sind am Wochenende fünf Altenheim-Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben – drei in einem Gerolsteiner Seniorenzentrum, zwei im Kreis Trier-Saarburg. Dort ist die Zahl an Neuinfektionen binnen einer Woche auf 196 je 100 000 Einwohner bedrohlich angestiegen. Im Kreis Bernkastel-Wittlich meldeten die Behörden über das Wochenende zwei weitere Todesopfer.