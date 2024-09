Kliniken in Not Warum Patienten länger auf Behandlung warten müssen

Gerolstein, Hermeskeil, Zell: In all diesen Orten wurden in den vergangenen Monaten Kliniken geschlossen oder umstrukturiert. Wirtschaftliche Not zwingt immer mehr Krankenhaus-Träger dazu, zu reagieren. Und das bekommen mittlerweile die Patienten auch in vielen Kliniken zu spüren. „Die äußerst angespannte wirtschaftliche Situation führt zu teilweise massiven Einschränkungen in der Patientenversorgung. So haben 40 Prozent der Allgemeinkrankenhäuser in den letzten zwölf Monaten vorübergehend Stationen geschlossen“, ergab eine Umfrage, die im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) erstellt wurde. Fast jedes dritte Haus hat planbare Behandlungen verschoben, beziehungsweise Wartelisten eingeführt oder ausgebaut.