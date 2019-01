Klirrende Kälte verursacht mysteriöse Verkehrshindernisse

Die eisigen Temperaturen sorgen derzeit für beeindruckende Naturschauspiele. Mitunter bringt die Kälte auch Rätselhaftes mit sich, wie ein Fall in Kaiserslautern zeigt. Ein Autofahrer meldete der Polizei mehrere kleine Eisberge auf einer Straße nahe dem Hauptbahnhof. dpa

Vor Ort habe eine Polizeistreife dann schnell die Ursache für das Phänomen gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die zahlreichen bis zu zehn Zentimeter hohen „Berge“ waren am Montag durch Wassertropfen entstanden, die von einer Eisenbahnbrücke auf die Straße getropft waren. Durch die Kälte gefroren sie wie Stalagmiten in Tropfsteinhöhlen. Der Streudienst entfernte die Hindernisse und machte die Straße schnell wieder sicher befahrbar.

PM Polizei Westpfalz