Klöckner hält Debatte um Maaßen nicht für vertrauensfördernd

Die Debatte um die Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen lässt aus Sicht von CDU-Vizechefin Julia Klöckner das Vertrauen in die große Koalition sinken. „Das hat nicht dazu beigetragen, dass die Bevölkerung mit Vertrauen nach Berlin schaut“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin am Freitag in Mainz. dpa