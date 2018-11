später lesen Gefahr für Holzbestand Klöckner kündigt Dürrehilfe für Waldbesitzer an FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Angesichts der extremen Trockenheit in diesem Jahr hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) den Waldbesitzern eine Dürrehilfe von 25 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Diese sei im Haushaltsausschuss des Bundestags verteilt auf fünf Jahre bundesweit bewilligt worden, sagte sie laut Redemanuskript am Dienstag bei einer Mitgliederversammlung des Waldbesitzerverbands für Rheinland-Pfalz in Boppard am Rhein. dpa