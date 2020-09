Klöckner: Müssen Afrikanische Schweinepest wieder loswerden

Weiskirchen Die Agrarministerin rät im Kampf gegen die Tierseuche zu kühlem Kopf und Besonnenheit - und zu gemeinsamen Handeln. Auch die Jäger und Bauern machen Druck. Auf der Agrarministerkonferenz werden weitere Maßnahmen ausgelotet. Die Landwirte haben aber noch andere Sorgen.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Brandenburg so rasch wie möglich wieder eliminieren. „Unser Ziel muss es sein, mit einer nationalen gemeinsamen Kraftanstrengung die Ausbreitung der ASP in andere Bundesländer und in den Haustierbestand zu verhindern und sie aus unserem Land wieder rauszubekommen“, sagte Klöckner der Deutschen Presse-Agentur zum Beginn eines Treffens der Länder-Agrarminister am Donnerstag im saarländischen Weiskirchen.