Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erwartet beim diesjährigen Weinjahrgang die größte Erntemenge seit 1999. „Die langanhaltende Hitze dieses Sommers wird besondere Weine hervorbringen“, sagte die CDU-Politikerin anlässlich der Verleihung der Ehrenpreise für Wein und Sekt, die am Donnerstagabend in Wiesbaden vergeben werden sollten, laut Mitteilung ihres Ministeriums. dpa

Zumindest bei den Rotweinen zeichne sich ab, dass der Jahrgang 2018 „außerordentlich gut werden wird“.

Der Ehrenpreis in Gold ging an das Weingut August Ziegler aus dem pfälzischen Maikammer. Die Familie betreibt das Weingut in achter Generation. Mit dem Bundesehrenpreis in Gold für Sekt b. A. (bestimmter Anbaugebiete) wurde das ebenfalls aus der Pfalz kommende Wein- und Sektgut Wilhelmshof ausgezeichnet.