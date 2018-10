später lesen Klöckner ruft zur Belebung von Volksparteien auf FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner hat zur Belebung des Modells der Volksparteien aufgerufen. Eine Zersplitterung des Parteiensystems sei Ausdruck der Unzufriedenheit mit den Volksparteien, aber auch ein Beweis dafür, wie wichtig diese gerade jetzt seien, sagte die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bundesagrarministerin am Samstag auf einem CDU-Landesparteitag in Lahnstein am Rhein. dpa