später lesen Klöckner sieht Diskussion über Merkels Nachfolge als Chance FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Twittern

Teilen



Die Diskussion in der CDU über die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze kommt nach Ansicht der stellvertretenden Vorsitzenden Julia Klöckner der Basis zugute. „Das mobilisiert und motiviert unsere Partei - und diesen Schwung sollten wir bis hin zu unseren Ortsverbänden nutzen“, erklärte Klöckner in einem Schreiben an die regionalen Parteiverbände, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. dpa